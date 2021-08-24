«Искали более 60 человек». Мальчика, который уехал из дома на красном велосипеде, нашли в 35 километрах от дома

Подростка, который уехал из дома на велосипеде, нашли более чем в 30 километрах от дома. Фото: ориентировка ПСО "Витязь".

12-летнего подростка, который уехал из дома из деревни Велута Лунинецкого района на велосипеде 23 августа и пропал, нашли в 30 километрах от дома - в деревне Вулька, сообщили в милиции.

В поисках 12-летнего Максима Хлуда участвовали более 60 человек - сотрудники РОВД, волонтеры поисково-спасательного отряда «Витязь», местные жители. Подростка искали всю ночь, осматривали дворы, искали по автодорогам, милиционеры искали и опрашивали свидетелей, рассказали в поисково-спасательном отряде. Раньше мальчик уже уходил из дома. Его нашли благодаря звонку свидетеля, сообщает "Витязь".

По информации правоохранительных органов, ребенка передали медикам. Угрозы его жизни нет.

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