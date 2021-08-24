Лукашенко объяснил, может ли школа быть вне политики, и проанонсировал перезагрузку системы образования в Беларуси

Лукашенко высказался о школе и политике. Фото: president.gov.by

Во вторник, 24 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко участвует в Республиканском педагогическом совете, сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

Сообщается, что в масштабном педсовете Беларуси участвует около 1000 педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и отраслевого профсоюза со всей страны. На заседании намерены определить «стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года».

Прежде всего, на Республиканском педсовете Александр Лукашенко решил ответить на вопрос, который «висит сегодня в воздухе», цитирует телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента. Это вопрос политики и школы.

- Вопрос, который сегодня висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что вообще политики без школы не бывает. И сделал замечание, что политика в учреждениях образования может быть «только одна - государственная».

- И давайте прекратим разговоры на эту тему! Так происходит во всех уважающих себя странах: от Соединенных Штатов до Китая, включая и нашу братскую Россию, - привел пример он.

Так же были проанонсированы и изменения в системе образования Беларуси. Лукашенко заметил, что это является вопросом государственной важности.

- Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности, - пояснил Александр Лукашенко.

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