Захват украинского самолета в Кабуле: что это было? Фото: EPA.

Все началось с того, что в эфире «Общественного радио» замминистра МИД Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет в Кабуле «захватили другие люди»:

- В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет: он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту, вместо того чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, сказал чиновник.

Позже пресс-секретарь МИД Олег Николенко уточнил в интервью «Украинской правде», что «захвата» самолета как такового не было, а Евгений Енин «использовал это слово, чтобы объяснить, что самолет, с которым была договоренность, в результате повез других людей». Также Николенко добавил, что все привлеченные для эвакуации из Афганистана украинские самолеты безопасно вернулись в Украину. Рейсов было три, всего вывезено в Украину 256 человек.

Других подробностей об этом инциденте пока не сообщается.

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