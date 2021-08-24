В Беларуси совместят ЦТ и выпускные экзамены c 2023 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Введение национального государственного экзамена для выпускников поддерживают более 60% учеников и родителей, сообщил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, его слова приводит БелТА.

По словам Карпенко, единый госэкзамен вводится в первую очередь для того, чтобы уменьшить нагрузку на выпускников и избежать субъективности в оценке знаний.

- C 2023 года в 11-м классе предлагается введение национального государственного экзамена. Это предполагает проведение выпускных испытаний по математике и одному из государственных языков по выбору в формате централизованного тестирования, - заявил министр образования Игорь Карпенко.

По его словам, это предложение поддерживают 70% учителей и более 60% учеников и родителей.

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