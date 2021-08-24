Два брата сделали поддельный kufar.by и кинули белорусов на 23 тысячи рублей.

Об этой истории сообщает служба информации прокуратуры Минской области. По версии следствия, двое братьев (19 и 26 лет) создали мошенническую схему. В июне - июле 2020 года через мобильные телефоны и ноутбуки они находили пользователей электронной торговой площадки kufar.by. Общаясь в различных мессенджерах, братья обещали купить у них товары. Потом они слали продавцам гиперссылку на ресурс kufar.сс –-точную копию kufar.by, которую сами же создали и администрировали.

После этого братья предлагали продавцам вводить на лжесайт реквизиты банковских карточек. После чего похищали чужие деньги.

- Всего обвиняемые пытались похитить более 42 тысяч рублей у 120 граждан. Реально им удалось завладеть средствами 77 потерпевших на сумму свыше 23 тысяч рублей, сообщает прокуратура.

Известно, что братья уже возместили причиненный ущерб в полном объеме. Впрочем, уголовное дело заведено: часть 1 статьи 14 и часть 4 статьи 212 УК Беларуси - «Покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» - грозит до 12 лет тюрьмы.

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