Ежедневные рейсы поезда Брест – Москва возобновляются с 1 сентября
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Белорусская железная дорога возобновляет ежедневные рейсы поезда Брест - Москва с 1 сентября, информация об этом появилась на сайте БЖД.
В БЖД обратили внимание, что проезд на поездах, курсирующих между Беларусью и Россией, возможен только для граждан РБ и РФ.
- Граждане Республики Беларусь, следующие в Российскую Федерацию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее чем за трое суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах, - говорится в сообщении.
В настоящее время между Беларусью и Россией курсируют 13 пар международных пассажирских поездов.
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