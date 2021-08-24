Лукашенко: Будут деньги - последнюю копейку мы отдадим учителю

Лукашенко заявил о готовности отдать последнюю копейку учителям. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о готовности власти приложить максимум усилий для поддержки учителей, об этом он заявил на Республиканском педагогическом совете во вторник, 24 августа, его слова цитирует БелТА.

Президент отметил, что без учителя нет страны. «Не позволено на учителя не то что кулак поднять, пальцем показать. И это будет всегда».

- У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму. Будут деньги - последнюю копейку мы отдадим учителю, - заявил Лукашенко.

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