Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 августа 2021 года: снова 10 смертей в сутки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За сутки в Беларуси зарегистрированы - 860 пациентов с COVID-19, выписаны 727 пациентов. Сравнительно низкие цифры обусловлены прошедшими выходными, когда активность по выявлению новых случае традиционно снижается. Поэтому и число тестов, проведенных за сутки, минимально – всего 5.786 тестов (в будние дни около 20 тысяч). Всего в стране с начала пандемии проведено 7.679.920 тестов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 471.495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 465.027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией, то есть снова уже ставшие традиционными 10 смертей за сутки

Появились свежие данные и по темпам вакцинации. Сообщается, что более 1,57 миллионов белорусов уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,28 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. В Новогрудке мальчик застрял между двумя стволами дерева. Спасатели сняли ребенка с 1,5-метровой высоты, дерево тоже не пострадало

СК Беларуси получил неограниченный доступ к системе видеонаблюдения. Решение принято постановлением Совмина

В Германии попал в аварию белорус, пьяный до такой степени, что не смог «дыхнуть в трубочку». Ущерб – 15 тысяч евро. Полиции сообщили, что по дороге едет фура «в очень необычной манере»

В ближайшие дни метро в Минске перейдет на зимний режим работы: вот что изменится и когда. На зимний режим минское метро перейдет уже с 25 августа [расписание]

В Минске шестилетняя девочка попала под машину во дворе дома – она выбежала из-за припаркованных авто. Ребенок с травмами в больнице

Учительница из Беларуси завела дома ящериц, стоимость которых доходит до €4 тысяч, а их «домика» - до 250 рублей: фото милой экзотики. Своих ящериц-эублефаров педагог обожает, но еще мечтает о гекконе [фото]

В Беларуси меняются условия признания нацгарантом по уплате таможенных пошлин: вот как это скажется на транзите. Опубликованы изменения в указ Лукашенко «О национальном гаранте»

Стало известно, сколько работников привились от COVID-19 в различных сферах в Беларуси. Больше всего привитых – среди работников здравоохранения

Польша отправила на границу с Беларусью гуманитарный груз, но чтобы беженцы его получили нужно согласие Минска. Также стало известно, что именно Польша отправила гуманитарным грузом