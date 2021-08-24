Автомобиль вылетел в кювет в Пружанском районе – один человек погиб, троих госпитализировали

Автомобиль вылетел в кювет в Пружанском районе Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Пружанском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пожилая женщина погибла, еще три человека доставлены в больницу, об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

– Авария произошла 23 августа около 18.20. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Форд Фокус» была 48-летняя жительница Гродно. Она ехала по трассе Р44 Гродно – Ружаны – Ивацевичи. На 106-м км женщина не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась, – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП 70-летняя пассажирка погибла. Водитель и женщины 32 и 45 лет с травмами госпитализированы.

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