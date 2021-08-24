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Общество24 августа 2021 15:26

Лукашенко заявил, что школьную задачу по химии можно сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной

Президент Беларуси выступил на Республиканском педагогическом совете
Григорий ГРИБОВ
Лукашенко заявил, что школьную задачу по химии можно сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. Фото: БелТА.

Лукашенко заявил, что школьную задачу по химии можно сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. Фото: БелТА.

24 августа в выставочном центре, который минчане называют «Ромашкой», проходит Республиканский педсовет, на котором присутствует и президент Беларуси Александр Лукашенко. В частности, он заявил:

- Гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны - это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя. Школа воспитывает не только учеников, но, что гораздо сложнее, перевоспитывает очень многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика? Это даже основа, фундамент любой политики. Но он закладывается нами в школе, цитирует президента belta.by. Александр Лукашенко подчеркнул, что патриота может воспитать только патриот. По его мнению, в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель.

- Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на hодине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит.

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