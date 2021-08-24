Лукашенко заявил, что школьную задачу по химии можно сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. Фото: БелТА.

24 августа в выставочном центре, который минчане называют «Ромашкой», проходит Республиканский педсовет, на котором присутствует и президент Беларуси Александр Лукашенко. В частности, он заявил:

- Гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны - это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя. Школа воспитывает не только учеников, но, что гораздо сложнее, перевоспитывает очень многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика? Это даже основа, фундамент любой политики. Но он закладывается нами в школе, цитирует президента belta.by. Александр Лукашенко подчеркнул, что патриота может воспитать только патриот. По его мнению, в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель.

- Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на hодине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит.

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