Беларусь открывает новое посольство: оно будет в Африке, и вот кто стал послом

Беларусь открывает посольство в Зимбабве. Фото: president.gov.by

Беларусь откроет посольство в Республике Зимбабве. Соответствующее постановление 23 августа принято Советом министров, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Дипломатические отношения между Беларусью и Зимбабве установились в 1992 году. Но посольства Республики Беларусь в этой африканской стране не было. Посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук по совместительству был и послом в Зимбабве. Он также представляет нашу страну в Анголе, Мозамбике и Намибии.

Сотрудничество Республики Беларусь с Зимбабве активно развивается. В 2020 году в африканской стране открыли сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. При этом Зимбабве закупило отечественные тракторы, комбайны и другие машины на десятки миллионов долларов.

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