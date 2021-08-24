25 августа с утра до вечера перекроют трассу Минск-Могилев – на нее будут сажаться военные истребители. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- В связи с проведением совместного специального учения с силами и средствами тылового, технического материально-технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России, 25 августа 2021 года с 09:00 до 16:00 на участке автомобильной дороги с 82 по 86 км «Минск-Могилев» будет ограничено движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях, - сообщает УВД Миноболисполкома.

Ехать предлагается в объезд по местным дорогам: через отрезки «Хутор-ст. Гродзянка-Лапичи», «Червень -Ляды-Якшицы»,«Борисов-Березино-Бобруйск» и «Мартияновка-Регисполье» (в направлении деревни Якшицы)

«Комсомолка» посмотрела схему объезда и померила расстояние – крюк, согласно google-картам, составит 53 километра. Расчетное время объезда (без учета пробок) – 48 минут.

Ранее военные анонсировали авиационные учения на это куске трассы. Дело в том, что это участок дороги является так называемой резервной полосой, которую могут использовать для посадки и взлета военные самолеты. Например, так было в 2017 году, а еще – в 2014 году. А в 2016 году такие посадки и взлеты на трассу между Минском и Могилевом проводили ночью.

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