Экзамены по польскому и литовскому языкам отменили в белорусских школах

В белорусских школах отменили экзамены по польскому и литовскому языкам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство образования отменило экзамены по польскому и литовскому языкам в школах Беларуси, изменения внесены в ведомственное постановление №129 от 21 июня 2021 года, его текст опубликован на Национальном правовом портале.

Учащиеся школ, в которых преподавание ведется на языке нацменьшинств – литовском или польском – должны были сдавать письменные экзамены по этим предметам. Однако это решение министерство отменило, оно вступает в силу с 1 сентября этого года.

В постановление также №170 внесли изменения об аттестации школьников. Одно из основных касается принципа выставления оценок за четверть и год. К примеру, если раньше педагоги могли выставлять оценки, основываясь на динамике успехов ученика, то теперь такого нет.

Как заявил министр образования Игорь Карпенко, аттестовывать учеников можно будет только лишь при наличии не менее трех отметок за предмет.

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