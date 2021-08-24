43-летний минчанин устроился курьером, а деньги за развезенные товары оставлял себе. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

- 43-летний минчанин работал на компанию, которая предоставляла курьерские услуги индивидуальным предпринимателям. Мужчина развозил заказы из магазинов косметики, но плату за товар забирал себе. Узнав об этом, руководство курьерского сервиса возместило клиентам недостачу и обратилось во Фрунзенское РУВД Минска, - сообщает телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что скрываясь от милиции, житель столицы ночевал на железнодорожном вокзале. Установить его местонахождение оперативникам удалось благодаря записям камер видеонаблюдения метро. Мужчина подозревается в присвоении более чем 3000 рублей, по этому факту возбуждено уголовное дело. Со слов фигуранта, он похитил деньги, чтобы рассчитаться с долгами. Известно, что ранее минчанин играл в казино и активно делал ставки.

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