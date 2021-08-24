Лукашенко: 2022-й год может стать годом учителя и образования

2022-й год может стать годом учителя и образования. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что 2022 г. в республике может быть объявлен Годом учителя и образования, об этом он заявил на Республиканском педагогическом совете во вторник, 24 августа, его слова приводит БелТА.

Реагируя на поступившее во время пленарного заседания Республиканского педсовета предложение объявить 2022-й Годом учителя и образования, Лукашенко ответил, что почти согласен с этим. Он пояснил, что поступает много разных предложений, поэтому не исключает такой возможности, но пока не обещает.

— Потому что вдруг принесут еще какое-то чудесное предложение, и оно будет лучше этого. Я же должен быть справедливым. Хотя душа моя и сердце — там, в образовании. Поэтому я буду к этому склонен и буду помнить ваше предложение, — сказал Президент.

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