Сильные дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 25 августа

На 25 августа в Беларуси объявлен желтый уровень опасности Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Беларуси на среду, 25 августа, синоптики объявили желтый уровень опасности. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- В стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. По юго-восточной части Беларуси ожидаются дожди, местами грозы. В отдельных районах Гомельской области пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман, - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что ветер будет северо-восточный умеренный, во время гроз порывистый.

- Температура воздуха ночью составит от плюс 4 до плюс 15 градусов по юго-востоку республики, днем от плюс 14 до плюс 20 градусов, - написано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

17 августа Минск накрыл сильный ливень с грозой: подборка фото и видео, снятых очевидцами.

Гроза сопровождалась шквалистым ветром (подробности).

Фотофакт. На вещевом рынке в Ждановичах из-за сильного ливня обрушилась крыша.

На месте случившегося работают сотрудники милиции, а также комитет судебных экспертиз. (подробности)

В Беларуси сняты все ограничения на посещение лесов.

С приходом дождей пожароопасная ситуация в лесах стабилизировалась. (подробности)

Фотофакт. Две женщины в Ганцевичском районе за два дня собрали почти 700 боровиков.

Сельчанки скрупулезно подсчитали добытые грибы и сфотографировали. (подробности)