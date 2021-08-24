Несколько детей и взрослых отравились грибами в августе в Брестской области. Фото: pixabay

Четыре случая отравления грибами зарегистрированы в августе в Брестской области. Об этом сообщила заведующая отделом гигиены областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Брезовская, передает БЕЛТА.

По ее словам, как только начался сезон тихой охоты, в регионе начали регистрировать случаи отравления грибами. Один из них зафиксирован в Пинском районе. Там двое детей (семилетний и восьмилетний) нашли на улице грибы и из любопытства попробовали их. Когда родители узнали об этом, то сразу обратились в больницу. Детям оказали медицинскую помощь, после чего их отпустили домой.

Еще два человека отравились грибами в Бресте. В больницу попали 75-летний и 40-летний жители областного центра. Им стало плохо после того, как они съели приготовленные грибы.

Брезовская напомнила правила безопасности при сборе грибов. Следует брать только известные грибы. Этот продукт быстро портится, поэтому сразу после прихода из леса домой нужно почистить грибы и как минимум дважды отварить, сливая отвар. Затем их можно начинать готовить.

Если же человек отравился грибами, нужно срочно вызывать скорую помощь. До приезда врачей больному необходимо промыть желудок: дать выпить литр воды и вызвать рвоту, обеспечить постельный режим.

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