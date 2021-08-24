Видеофакт. Посмотрите, как балерина и танкист на крыше белорусского танка станцевали адажио из «Лебединого озера»

Балерина и танкист на крыше танка станцевали адажио из «Лебединого озера». Фото: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

В подмосковном Алабино в парке «Патриот» в понедельник, 23 августа, состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр – 2021.

Как пишет издание Sputnik.by, во время церемонии открытия балерина и танкист на белорусском танке станцевали адажио из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Во время их выступления танки Т-80У и БДМ-4 кружились в вальсе. Когда выступление закончилось, танкист подарил балерине букет цветов.

Балерина и танкист на крыше танка станцевали адажио из «Лебединого озера». Фото: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

Балерина и танкист на крыше танка станцевали адажио из «Лебединого озера». Фото: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

В церемонии открытия принял участия президент России Владимир Путин.

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