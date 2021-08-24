В МВД рассказали, побегут ли в Беларусь беженцы из Афганистана, и сколько их в стране сейчас

В МВД рассказали, побегут ли в Беларусь беженцы из Афганистана. Фото: ОНТ

В Министерстве внутренних дел рассказали, побегут ли в Беларусь беженцы из Афганистана, и сколько их проживает в стране на данный момент. Информация была размещена на сайте МВД.

- На данный момент каких-либо ограничений на въезд для граждан Афганистана в Беларусь нет. Согласно международным стандартам, лицо, которое ищет убежище, должно быть допущено на территорию страны, к официальным представителям которой оно обратилось с соответствующим ходатайством, а также была проведена процедура его рассмотрения, - сказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, не исключено, что с учетом складывающейся военно-политической ситуации в Афганистане количество граждан данной страны, которые стремятся получить статут беженца или допзащиту в Беларуси, может увеличиться.

- Но также стоит сказать о том, что число вынужденных мигрантов из Афганистана в Беларусь не должно приобрести массовый характер. Это связано с удаленностью нашей страны от регионов Центральной Азии, а также благодаря проведению соответствующей визовой политике. При этом рассмотрение ходатайств граждан Афганистана о предоставлении зашиты в Беларуси будет осуществляться в рамках предусмотренной законодательством индивидуальной процедуры, - заявил Бегун.

В МВД проинформировали, что с 1997 года статус беженца был предоставлен 641 выходцу из Афганистана. 29 гражданам была предоставлена дополнительная защита, а 161 человек приобрел гражданство Беларуси.

В 2021 году с ходатайствами о защите в компетентные органы Беларуси обратились 11 граждан Афганистана.

На данный момент в Беларуси проживают 96 граждан Афганистана, которые получили статус беженца, и еще 27 человек, которые получили допзащиту.

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