Надо ли делать прививку от коронавируса при наличии антител – совет Минздрава Беларуси

Вакцинироваться от коронавируса следует через три–шесть месяцев после заболевания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нужно ли прививаться от COVID-19, если есть антитела, а также как скоро следует делать прививки после болезни, рассказали в Минздраве.

В частности, по словам специалистов министерства, вакцинироваться от коронавируса следует через три–шесть месяцев после заболевания. При этом в Минздраве подчеркнули: если человек заразился COVID-19 после введения первого компонента вакцины, а второй еще не получил, то завершить вакцинацию можно не ранее чем через шесть месяцев после болезни. При этом второй компонент вакцины рекомендуется вводить в любом случае, чтобы организм получил полноценную длительную защиту.

По поводу же того, надо ли делать тест на антитела перед вакцинацией, в Минздраве отметили, что в этом нет необходимости.

– Обследоваться на наличие антигена или антител к вирусу SARS-CoV-2 перед вакцинацией не нужно, – заявили в Минздраве, сообщает агентство «Минск-Новости».

Что же касается прививки, если у пациента есть антитела, то в Минздраве считают, что ее нужно делать, поскольку у переболевших нет гарантии защиты от повторного заражения уже спустя три-шесть месяцев после перенесенной инфекции.

– Риск повторного инфицирования в ближайшие три-шесть месяцев после болезни невысокий. По данным исследователей, у большинства переболевших протективный иммунный ответ сохраняется в течение 90 дней после перенесенного заболевания. По истечении этого времени целесообразно запланировать вакцинацию, – посоветовали специалисты.

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