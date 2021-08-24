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Общество24 августа 2021 18:41

Надо ли делать прививку от коронавируса при наличии антител – совет Минздрава Беларуси

По словам специалистов министерства, вакцинироваться от коронавируса следует через три–шесть месяцев после заболевания
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Вакцинироваться от коронавируса следует через три–шесть месяцев после заболевания.

Вакцинироваться от коронавируса следует через три–шесть месяцев после заболевания.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нужно ли прививаться от COVID-19, если есть антитела, а также как скоро следует делать прививки после болезни, рассказали в Минздраве.

В частности, по словам специалистов министерства, вакцинироваться от коронавируса следует через три–шесть месяцев после заболевания. При этом в Минздраве подчеркнули: если человек заразился COVID-19 после введения первого компонента вакцины, а второй еще не получил, то завершить вакцинацию можно не ранее чем через шесть месяцев после болезни. При этом второй компонент вакцины рекомендуется вводить в любом случае, чтобы организм получил полноценную длительную защиту.

По поводу же того, надо ли делать тест на антитела перед вакцинацией, в Минздраве отметили, что в этом нет необходимости.

– Обследоваться на наличие антигена или антител к вирусу SARS-CoV-2 перед вакцинацией не нужно, – заявили в Минздраве, сообщает агентство «Минск-Новости».

Что же касается прививки, если у пациента есть антитела, то в Минздраве считают, что ее нужно делать, поскольку у переболевших нет гарантии защиты от повторного заражения уже спустя три-шесть месяцев после перенесенной инфекции.

– Риск повторного инфицирования в ближайшие три-шесть месяцев после болезни невысокий. По данным исследователей, у большинства переболевших протективный иммунный ответ сохраняется в течение 90 дней после перенесенного заболевания. По истечении этого времени целесообразно запланировать вакцинацию, – посоветовали специалисты.

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