Стало известно, сколько составила средняя зарплата в Беларуси в июле 2021 года

Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле 2021 года составила Br1471,7. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле 2021 года составила Br1471,7. Об этом 24 августа сообщили в Национальном статистическом комитете.

Таким образом, этот показатель немного подрос за месяц. Напомним, что средняя зарплата в Беларуси за июнь этого года, по данным Белстата, была 1433, 4 рубля. Тем временем средний заработок белорусов в мае 2021-го равнялся 1419,6 рублям.

Президент Беларуси Алексанр Лукашенко недавно заявил, что необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране. Также он поставил задачу – зарплата белорусов к концу ближайших пяти лет должна составлять 700-800 долларов.

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