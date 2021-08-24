Лукашенко назвал ответственных за воспитание детей. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 24 августа, выступил на Республиканском педагогическом совете. Он назвал ответственных за воспитание детей. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Я вот так скажу: от президента страны до нянечки в детском саду – мы все: общество, школа, родители – отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Здесь других вариантов быть не может, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей.

- Если уж вы приобрели это имя – учитель, то отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения. То, что сейчас происходит, никуда не годится. Некоторые родители вдруг приняли решение, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Вы не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто урок сводит к отработке темы, перекладывая все остальное на родителей, - заявил президент.

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