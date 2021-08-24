Видеофакт. Лукашенко после Республиканского педсовета вместе со шпицем собирал арбузы и дыни на подворье

Лукашенко после Республиканского педсовета помогал убирать урожай арбузов и дынь на своем подворье. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко после участия в Республиканском педагогическом совете приехал на свое подворье помогать в уборке арбузов и дынь. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко после Республиканского педсовета помогал убирать урожай арбузов и дынь на своем подворье. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президенту в уборке урожая помогал шпиц Умка. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В уборке урожая президенту помогала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и белый шпиц Умка. На видео видно, что в конце Александр Лукашенко разрезает один из арбузов.

Президенту в уборке урожая помогала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Лукашенко после Республиканского педсовета помогал убирать урожай арбузов и дынь на своем подворье. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Лукашенко после Республиканского педсовета помогал убирать урожай арбузов и дынь на своем подворье. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Напомним, что уборка бахчевых на подворье президента Беларуси началась 23 августа. По традиции весь урожай будет передан в качестве угощения в детские дома, а также пожилым людям.

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