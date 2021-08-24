Уголовное дело PandaDoc закрыто, подтвердило руководство компании.

Уголовное дело PandaDoc закрыто. Эту информацию подтвердило руководство компании, сообщает портал dev.by.

В PandaDoc уточнили, что «пока не знают точно» о снятии всех ограничений с фигурантов дела.

В Следственном комитете пока не прокомментировали информацию.

Напомним, что 2 сентября 2020 года в столичном офисе PandaDoc прошли обыски. Четверых сотрудников компании (директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа) тогда обвинили в хищении около 107 тыс рублей (ч. 4, ст. 210 УК). Позже статью изменили на «мошенничество» (ч. 4, ст. 209 УК).

23 сентября появилась информация о том, что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого она перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.

11 октября 2020 года директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло на следующий день после визита в СИЗО Александра Лукашенко. Спустя пару дней под домашний арест были переведены Юлия Шардыко и Владислав Михолап. Последний фигурант дела – Виктор Кувшинов – вышел на свободу 20 августа 2021-го.

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