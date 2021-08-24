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Общество24 августа 2021 19:51

Уголовное дело PandaDoc закрыто, подтвердило руководство компании

Дело было заведено по статье о мошенничестве против четырех сотрудников
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Уголовное дело PandaDoc закрыто, подтвердило руководство компании.

Уголовное дело PandaDoc закрыто, подтвердило руководство компании.

Уголовное дело PandaDoc закрыто. Эту информацию подтвердило руководство компании, сообщает портал dev.by.

В PandaDoc уточнили, что «пока не знают точно» о снятии всех ограничений с фигурантов дела.

В Следственном комитете пока не прокомментировали информацию.

Напомним, что 2 сентября 2020 года в столичном офисе PandaDoc прошли обыски. Четверых сотрудников компании (директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа) тогда обвинили в хищении около 107 тыс рублей (ч. 4, ст. 210 УК). Позже статью изменили на «мошенничество» (ч. 4, ст. 209 УК).

23 сентября появилась информация о том, что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого она перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.

11 октября 2020 года директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло на следующий день после визита в СИЗО Александра Лукашенко. Спустя пару дней под домашний арест были переведены Юлия Шардыко и Владислав Михолап. Последний фигурант дела – Виктор Кувшинов – вышел на свободу 20 августа 2021-го.

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