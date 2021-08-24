В Минске на продажу выставили ресторан в советском стиле «Товарищ» - узнали цену

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ», интерьер которого выполнен в советском стиле. Его стоимость 350 тысяч долларов, написано на портале realt.by.
Заведение находится в здании ДК Ветеранов на улице Янки Купалы.
Внутри ресторана в качестве оформления использовалась скульптура серп и молот, а также карта СССР.
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С аукциона в Гомеле продают кинотеатр за 840 тыс. рублей.
Здание в спальном районе можно использовать под торговый центр. (подробности)
Вывеска осталась, магазин - другой: посмотрите, как преобразился «Центральный».
Знаменитый универсам на главном столичном проспекте в очередной раз за последние годы преобразился. (подробности)
В Минске на проспекте Независимости появится еще один «МакДональдс».
Он откроется в здании универсама «Столичный». (подробности)
Как там чешуя: заглянули в бывший магазин «Океан», где проводятся ремонтные работы.
О дате открытия пока не сообщается. (подробности)