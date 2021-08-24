В Минске на продажу выставили ресторан в советском стиле «Товарищ» - узнали цену

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ», интерьер которого выполнен в советском стиле. Его стоимость 350 тысяч долларов, написано на портале realt.by.

Заведение находится в здании ДК Ветеранов на улице Янки Купалы.

Внутри ресторана в качестве оформления использовалась скульптура серп и молот, а также карта СССР.

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by

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