Главный тренер Беларуси по легкой атлетике Моисевич рассказал, на чьей совести останется поступок Тимановской. Фото: СТВ

Главный тренер Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич в эфире телеканала СТВ рассказал, на чьей совести останется поступок Кристины Тимановской.

- Знаете, очень сложно все объяснить тем, кто там не был, скажем так. Есть определенная специфика, есть понимание – команда, с которой формируются любые эстафеты. То есть звучали мнения: «А почему же вы не привезли еще спортсменов?» Потому что их состава, который уже уехал на Олимпиаду, мы могло сделать то, что сделали. Если же говорить о нюансах, знаете, не хочется уже просто во все это влазить. Я скажу одно: все это должно остаться на совести тех, кто это организовал и подбил ее (подразумевает Кристину Тимановскую – Ред.) к таким моментам. Я думаю, что еще придется осознание, - заявил Моисевич.

Он добавил, что эстафету 4х400 метров нужно было спасать, и она была запланирована через неделю после основного вида Тимановской. Моисевич подчеркнул, что эстафету бежать должна была Эльвира Герман, а Кристину Тимановскую туда внесли, потому что этого требовал протокол, а бегуний не было в Токио.

- А все потом перекрутили так, что в итоге она бедная девочка. Уже скоро вся эта пена осядет, а суть останется, - отметил Моисевич.

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