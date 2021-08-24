Покатившийся грузовик снес дерево в Минске и протаранил четыре легковушки

Грузовик в Минске укатился с парковки и снес дерево, а также повредил четыре легковых автомобиля. Фото: ГАИ

Грузовик в Минске укатился с парковки и снес дерево, а также повредил четыре легковых автомобиля. Авария произошла около трех часов дня 24 августа на местном проезде Партизанского проспекта, вблизи дома №75, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«По предварительной информации, 55-летний водитель грузового автомобиля «Скания», припарковавшись, покинул транспортное средство. В какой-то момент грузовик покатился и совершил наезд на четыре легковушки, которые стояли у края проезжей части, затем врезалась в дорожный знак и дерево», – рассказали подробности в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГАИ

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

В результате инцидента никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Фото: ГАИ

«На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска и работники МЧС. Проводится проверка», – уточнили в ГАИ.

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