С белорусом в Египте произошел несчастный случай: в Минздраве рассказали, как его доставляли домой

С белорусом в Египте произошел несчастный случай. Фото: Иван МАКЕЕВ

В июле этого года в Египте с гражданином Беларуси произошел несчастный случай. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Там рассказали, что специалисты Республиканского центра организации медреагирования Министерства здравоохранения Республики Беларусь, при поддержке авиакомпании «Белавиа», организовали транспортировку из Египта в Беларусь пострадавшего белоруса.

«В июле в Египте с белорусским гражданином произошел несчастный случай. Для спасения жизни мужчины потребовалось сложное оперативное вмешательство, которое было проведено египетскими специалистами в одном из госпиталей. После того, как состояние пациента удалось стабилизировать, сотрудники Республиканского центра организовали его транспортировку в Минск», – добавили в Минздраве.

На борту самолета авиакомпании «Белавиа» пациента сопровождали специалисты РНПЦ травмотологии и ортопедии.

В министерстве отметили, что на борту самолета авиакомпании «Белавиа» пациента сопровождали специалисты РНПЦ травмотологии и ортопедии.

«Они поддерживали и контролировали его состояние во время полета. Поддержку по прилету в Минск и доставку в РНПЦ оказала медицинская бригада скорой медицинской помощи», – раскрыли подробности в Минздраве.

По словам главврача центра медреагирования Дмитрия Альховика, «в современном мире экстренные ситуации могут случиться везде и в любое время. Когда такое происходит, профессиональная экстренная медицинская помощь особенно важна для повышения вероятности благополучного исхода. Как только состояние экстренных пациентов стабилизируется, мы стараемся доставить их для дальнейшего лечения в Беларусь».

– Конечно, хорошо, что перед вылетом на отдых пациент застраховал свою жизнь. Все издержки по оказанию медицинской помощи и транспортировке взяла на себя страховая компания. К сожалению, не редки случаи, когда граждане пренебрегают этим. Отмечу также, что предыдущий случай такой экстренной авиатранспортировки гражданина Беларуси был организован из Вьетнама, – пояснил Альховик.

Какой именно несчастный случай произошел с белорусом в Египте, не уточняется.

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