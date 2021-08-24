«Беларусбанк» с 26 августа вводит ограничения по операциям с некоторыми пластиковыми картами. Узнали, кого это коснется

«Беларусбанк» с 26 августа вводит ограничения по операциям с некоторыми пластиковыми картами Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В «Беларусбанке» с 26 августа вводят ограничения на проведение ряда расходных операций с использованием банковских пластиковых карт, которые были выпущены в рамках проекта «Бархат». Лимит в сутки составил 400 рублей. Информация об этом была опубликована на сайте банка.

Ограничение начнет действовать с 26 августа и будет распространяться на следующие операции, проводимые с использованием реквизитов карты без ее физического использования:

отправка денежных переводов (исключая переводы между карточками банка одного клиента и на карточки банка «любимых» личных номеров);

оплата в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС — кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (за исключением операции открытия (пополнения) вкладов (депозитов) банка, покупки облигаций (акций) банка, погашения кредитов банка).

В «Беларусбанке» отметили, что ограничение может быть отменено по звонку клиента – владельца счета в контакт-центр банка или же на основании письменного заявления, которое было оформлено клиентом – владельцем счета в учреждении банка.

Специалисты «Беларусбанка» рассказали, что данное ограничение было направлено на защиту денежных средств клиентов от мошеннических действий.

В банке в очередной раз напомнили о том, что нельзя сообщать данные своей банковской карты третьим лицам, а также делиться с другими людьми информацией о кодах доступа, сеансовых ключах и прочими данными и смс-сообщений, которые отправляет банк при совершении платежей, переводов и других операций.

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