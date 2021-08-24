В МИД Беларуси отреагировали на решение Польши отправить гуманитарный конвой на границу

В белорусском МИД считают, что «действия польской стороны по вытеснению и выталкиванию просителей убежища противоречат и соответствующим постановлениям ЕС». Фото: БЕЛТА

МИД Польши направил формально ноту и, не дожидаясь ответа Беларуси, отправил на границу гуманитарный конвой. Об этом заявили в МИД Беларуси, комментируя решение Польши отправить гуманитарный груз беженцам на границе. Заявление опубликовано на сайте белорусского МИД.

«МИД Польши направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу поехал какой-то конвой, как будто Беларусь не суверенное государство, и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен? Ведь, если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое. Тем более, что с польской стороны, как мы видим по многочисленным кадрам в СМИ, хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения», – говорится в заявлении МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также считают, что «действия польской стороны по вытеснению и выталкиванию просителей убежища противоречат и соответствующим постановлениям ЕС, и Конституции Польши, и ряду международных документов».

«На этом фоне развернутая антибелорусская компания выглядит еще более нелепо», – заявили в белорусском МИД.

Напомним, что польские власти отправили машину с гуманитарной помощью на границу с Беларусью. Груз предназначен для мигрантов, которые устроили стихийный лагерь на белорусско-польской границе.

В качестве гуманитарной помощи мигрантам собрали палатки, одеяла, раскладушки, средства защиты и гигиены. Однако получить все это беженцы смогут только после того, как белорусские власти дадут на это разрешение.

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