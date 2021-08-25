Четвертый белорус умер от отравления суррогатным алкоголем в Карелии

Четверо из восьми белорусов,отравившихся суррогатом в Карелии, умерли, еще четверых врачи пытаются спасти. Фото: МАКЕЕВ Иван.

Еще один белорус скончался в Карелии от отравления этанолом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова. По информации Охлопкова, это четвертый умерший из восьмерых белорусских рабочих, которые, предположительно, употребили суррогатный алкоголь.

"Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им.В.А.Баранова, умер. Всего умерло четыре человека. В стационарах получают лечение четыре человека", - цитирует министра агентство.

Все восемь человек, отравившихся суррогатом, работали на одном из предприятий Пудожского района Карелии. Один мужчина умер до приезда скорой помощи, второй скончался в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ.

Сейчас еще трое белорусов находятся в Медвежьегорской больнице, их состояние стабильное. Один человек в больнице им. В.А.Баранова, он в крайне тяжелом состоянии. По результатам исследований, в крови всех восьмерых пострадавших белорусов нашли метанол. Это подтверждает версию, что они пили суррогатный алкоголь. Предположительно, это произошло 22 августа. Ранее рассматривалась и версия об отравлении грибами.

СУ СКР по Карелии возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц), пишет Интерфакс.

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