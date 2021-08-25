«Умные» буфеты заработают в 100 минских школах с сентября. Вот чем они будут отличаться

В минских школах теперь можно будет расплатиться с помощью QR-кода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый сервис по безналичной оплате в школьных буфетах введут в минских школах с 1 сентября, об этом пишет «Минск-Новости» со ссылкой на слова директора Комбинат школьного питания города Надежду Лукашевич.

С нового учебного года в ряде школ Минска рассчитаться в буфете можно будет с помощью личного QR-кода.

— Умный буфет предусматривает безналичный расчет за буфетную продукцию по карте учащегося или же со счета за питание, который пополняют родители в системе ЕРИП. Для этого они должны создать для своего ребенка индивидуальный QR-код, – рассказала Лукашевич.

По ее словам, новый способ оплаты уже был опробован в некоторых школах Минска в 2020 году – родителям идея понравилась. Во-первых, дети не носят с собой наличные деньги, во-вторых, увеличилась скорость расчета в буфете, а в-третьих, родители могут отмечать в специальном приложении, какие блюда ребенку можно покупать, а от каких стоит воздержаться. Эта опция особенно полезна, если у школьник придерживается определенного режима питания или диеты.

Нововведение будет внедрено во всех минских школах с 1 2022 года, при этом сохранится возможность оплаты наличными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готовимся к школе. Почти 100 тысяч семей получат материальную помощь

Максимальный размер выплаты на каждого школьника – 82 рубля (подробности)

Стало известно, в каких универмагах Минска самый большой ассортимент школьных товаров

Собрать ребенка в школу обойдется в сумму от 266 до 978 рублей (подробности)