В Каменце 11-летний ребенок на мопеде врезался в легковушку, с ним был пятилетний пассажир

11-летний мальчик за рулем мопеда не уступил дорогу автомобилю. Пострадал и юный водитель, и его пятилетний пассажир. Фото: ГАИ.

Ребенок стал участником ДТП в Каменце, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома. 11-летний мальчик ехал на мопеде и на перекрестке не уступил дорогу легковому автомобилю «Ауди», который ехал по главной дороге. Мопед врезался в автомобиль. И 11-летний водитель, и его пятилетний пассажир получили травмы и госпитализированы.

Инцидент произошел 23 августа в 19.28. Дети, ехавшие на мопеде, оба были без шлемов. ГАИ проводит проверку по факту аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске за рулем авто задержали 17-летнего подростка, у которого в крови было 1,51 промилле алкоголя

Водительского удостоверения у парня не было. ПОДРОБНОСТИ.

В Минске шестилетняя девочка попала под машину во дворе дома - она выбежала из-за припаркованных авто

Ребенок с травмами в больнице. ПОДРОБНОСТИ.

ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток

Он и его 15-летний пассажир госпитализированы с травмами в больницу. ПОДРОБНОСТИ.

В Витебске школьника два раза за сутки поймали за рулем без прав

С подростком будет разбираться инспекция по делам несовершеннолетних. ПОДРОБНОСТИ.