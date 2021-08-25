Беларусь с начала года продала плазмы донорской крови больше, чем на миллион долларов

Беларусь с начала 2021 года продала плазму донорской крови на миллион долларов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В пятницу, 22 августа, на Белорусской универсальной товарной бирже продали 224 килограмма деривата плазмы крови человека. Лот был продан за $68 000, сообщает Onliner. Плазма крови используется как для восполнения сильной кровопотери, так и при изготовлении лекарств.
Всего с начала года на экспорте плазмы крови Беларусь заработала более миллиона долларов, сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря Белорусской универсальной товарной биржи Романа Янива. Основные покупатели белорусской плазмы крови – Россия и Украина.
В 2020 году плазмы крови было продано на $686 000 за весь год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Белорусы после прививки от коронавируса смогут стать донорами антиковидной плазмы: в Минздраве рассказали о ее преимуществах
Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии, в этом плане Беларуси интересен российский опыт. ПОДРОБНОСТИ.
В Беларуси почетными донорами смогут становиться только сдающие кровь бесплатно
В Минздраве рассказали о донорах, донорстве и антиковидной плазме крови, которой лечат тяжелых больных с коронавирусом. ПОДРОБНОСТИ.
В Беларуси антитела выявлены в крови 10% доноров, которые в больницах с коронавирусом не лежали
Всем постоянным донорам крови предлагают сегодня пройти тест на антитела. ПОДРОБНОСТИ.
Треть доноров в Беларуси не берут деньги за свою кровь
Но к такому показателю безвозмездного донорства мы пришли только в 2019 году. ПОДРОБНОСТИ.