Беларусь с начала года продала плазмы донорской крови больше, чем на миллион долларов

Беларусь с начала 2021 года продала плазму донорской крови на миллион долларов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 22 августа, на Белорусской универсальной товарной бирже продали 224 килограмма деривата плазмы крови человека. Лот был продан за $68 000, сообщает Onliner. Плазма крови используется как для восполнения сильной кровопотери, так и при изготовлении лекарств.

Всего с начала года на экспорте плазмы крови Беларусь заработала более миллиона долларов, сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря Белорусской универсальной товарной биржи Романа Янива. Основные покупатели белорусской плазмы крови – Россия и Украина.

В 2020 году плазмы крови было продано на $686 000 за весь год.

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