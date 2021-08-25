Очень редкую птицу обнаружили под Червенем. Орлан-долгохвост прилетел в Беларусь из Гималаев

Птице пришлось пролететь около пяти тысяч километров, чтобы оказаться в Беларуси. Фото: АПБ

Орнитологи обнаружили новый для Беларуси вид птиц 22 августа в Червенском районе – орлана-долгохвоста. Об этом сообщили в организации «Ахова птушак бацькаўшчыны» (АПБ).

Этот вид птиц обитает к югу от Гималаев, и встречи с ним редки даже в Азии. Птица проделала путь протяженностью не менее пяти тысяч километров, чтобы долететь до Беларуси.

– Вид, живущий южнее Гималаев, и встречается очень редко даже в Азии, обнаружен в Беларуси! У него есть уникальная особенность – это единственная птица Северного полушария (по крайней мере хищная), которая размножается на юге своего ареала зимой и мигрирует на север на летний период. Этот молодой Орлан-длиннохвост должен был совершить путешествие длиной почти в пять тысяч километров, чтобы стать сенсацией в Беларуси, – прокомментировал находку ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси Валерий Домбровский.

Орлан-долгохвост находится на грани исчезновения. В России, Украине и Польше фиксировались единичные случаи наблюдения этих птиц.

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