ООН призвала Польшу принять группу беженцев, которая застряла на границе с Беларусью, вот что ответила польская сторона

ООН призывает Польшу впустить в страну мигрантов, которые более двух недель заблокированы на границе. Фото: AFP / Scanpix.

В судьбе группы мигрантов, которые уже более двух недель находятся на белорусско-польской границе недалеко от города Уснарж-Горны, приняло участие Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как сообщает БЕЛТА, УВКБ ООН призвало Польшу допустить эту группу на свою территорию.

"По нашей информации, группа состоит в основном из выходцев из Афганистана и Ирака, включая детей, женщин и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Некоторые из этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте представительства УВКБ в Польше.

Председатель УВКБ ООН в Польше Кристин Гойер призвала польские власти оказать им медицинскую и юридическую помощь, социальную и психологическую поддержку. В УВКБ напомнили о праве на убежище, которое является одним из основных прав человека.

Как сообщалось ранее, речь идет примерно о трех десятках человек, которые оказались заблокированными на границе. Польские пограничники не пропускают их на территорию Польши, белорусские пограничники – на территорию Беларуси.

В ответ на это обращение МИД Польши опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором говорится, что Польша внимательно следит за ситуацией, которая сложилась на границе, и действует в соответствии с международным правом, пишет Reform.by.

«Польша полностью соблюдает Конвенцию о статусе беженцев и соблюдает ее положения в текущей ситуации. Ожидаем, что Беларусь как участник конвенции выполнит взятые на себя обязательства и предоставит необходимую помощь лицам, находящимся на ее территории. В этом контексте мы надеемся, что соответствующее представительство УВКБ ООН в Минске поспособствует усилиям беларусских властей с целью оказания помощи нуждающимся», – цитирует издание опубликованное польским МИДом заявление.

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