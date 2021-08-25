Более 5 млрд человек привились от коронавируса во всем мире

В мире сделали более 5 млрд прививок от COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Число сделанных прививок от COVID-19 во всем мире превысило 5 млрд, об этом пишет ТАСС.

Около половины всех привившихся людей проживают в Китае (1,96 млрд) и Индии (0,59 млрд).

В Мальте, Португалии, Исландии, ОАЭ и на Сейшелах первую дозу вакцины получили уже более 75% населения.

В США, которые находятся на третьем месте по количеству введенных доз (более 0,36 млрд), к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей в возрасте от 12 лет (более 200 млн американцев).

Всего в мире для вакцинации от COVID-19 используют десять препаратов, среди которых «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак», а также вакцины концерна Pfizer и его партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.

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