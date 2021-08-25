В «Белавиа» рассказали, что будет с полетами в Украину в сентябре

«Белавиа» не будет летать в Украину до 30 сентября. Фото: «Белавиа»

«Белавиа» возобновит полеты в города Украины не ранее 30 сентября 2021 года, об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Выполнение рейсов в Киев, Львов, Одессу и Харьков было приостановлено до 31 августа, однако теперь дата перенесена снова – до конца сентября.

– Срок отмены рейса зависит от компетентных органов других стран, – сообщили в «Белавиа».

Ранее сообщалось, что национальная авиакомпания отменяет рейсы в Киев, Одессу, Харьков и Львов с 26 мая «в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа».

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