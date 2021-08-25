В Мостовском районе парень украл фотоловушку, которая снимала, как он выращивает наркосодержащее растение

Парень выращивал в лесу наркосодержащие растения и украл фотоловушку, которая его снимала. Фото: из архива.
21-летний житель Мостовского района украл фотоловушку, которую милиционеры установили специально, чтобы следить за ним. Историю рассказали в отделении информации и общественных связей Гродненского облисполкома.
Молодого человека подозревали в незаконном обороте наркотиков, в частности, в том, что в лесу около деревни Степанишки он выращивал наркосодержащие растения. Чтобы собрать доказательства, около плантации установили фотоловушку. И действительно, ловушка исправно фиксировала, как подозреваемый ухаживает за своим «огородиком». Но через какое-то время записи перестали приходить. Правоохранители решили, что ловушка сломалась. Но когда пришли ее ремонтировать, оказалось, что устройство исчезло.
Нашли фотоловушку дома у подозреваемого парня. Он обнаружил, что за ним следят, и забрал ловушку, чтобы скрыть свою противоправную деятельность.
-По факту кражи возбуждено уголовное дело, а иным противоправным деяниям будет дана правовая оценка, - рассказали в УВД.
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