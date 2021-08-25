Мать и сын погибли при пожаре дома в Толочинском районе

Двое человек погибли при пожаре дома в Толочинском районе. Фото: МЧС

В деревне Волосово Толочинского района при пожаре дома погибли мать с сыном, об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Во время тушения работники МЧС нашли пенсионерку без сознания и труп мужчины. Позже бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть матери.

- Сообщение о пожаре поступило спасателям 24 августа в 23.01. Дом горел открытым пламенем. Пожилая хозяйка 1939 года рождения проживала с сыном 1961 года рождения. На момент возгорания они находились в доме, - сообщили в МЧС.

Пожар полностью уничтожил крышу дома, повреждены потолочные перекрытия, имущество, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем во время курения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Белыничей сушил груши на обогревателе - загорелся дом

Рядом с обогревателем находились горючие материалы (подробности)

МЧС: пожар в костеле в Будславе локализован

Спасатели рассказали, как ликвидировали возгорание в храме (подробности)