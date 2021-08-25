В Гомеле задержали мужчину, которого обвиняют в финансировании террористов в Чечне

В Гомеле задержали мужчину, которого обвиняют в финансировании терорристов в Чечне. Фото носит иллюстративный характер.

По материалам дела обвиняемый, ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в сентябре 2018 года в Хасавюрте (это город в Дагестане) мужчина 1990 года рождения передал своему знакомому денежные средства, которые предполагалось перевести международной террористической организации «Исламское государство» для приобретения оружия и обмундирования, необходимых ее организованным группам и незаконным вооруженным формированиям, об этом сообщает международно-правовое управление Генпрокуратуры Беларуси. Сотрудники Гомельского РОВД задержали мужчину в Беларуси, а прокуратура Гомельского района применила к нему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он уже передан представителям правоохранительных органов России.

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