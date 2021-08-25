Еще один белорус умер от отравления алкоголем в Карелии

Пятый белорус скончался в Карелии от отравления суррогатным алкоголем. Фото: Pexels

Пятый белорус из восьми отравившихся суррогатным алкоголем скончался в Карелии вечером 24 августа, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава региона Елену Коковурову.

- В Республиканской больнице находились двое пациентов, в их крови найден метанол. Один умер вчера днем, другой вчера вечером. У нас остается трое в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное, - сказала Коковурова.

Ранее сообщалось о четырех умерших от отравления белорусах.

Напомним, по предварительной версии, 22 августа в Пудожском районе восемь работников предприятия употребили суррогатный алкоголь. Все пострадавшие являются гражданами Беларуси. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

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