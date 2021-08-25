Лукашенко рассказал, какая его мечта сбылась, и это не связано с политикой

Рядом с первым белорусским комбайном КЗР-10 «Полесье-Ротор Лукашенко вспомнил, о чем он мечтал 25 лет назад. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

В среду, 25 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посещает хозяйство «Острощицы», в Логойском районе он был на поле агропредприятия, информирует БелТА.

Прямо в поле Лукашенко выслушал доклад специалистов о перспективах и состоянии зерноуборочного комбайностроения в стране. Мероприятие было приурочено к 25-летию «исторического момента» - решения Александра Лукашенко о необходимости развивать в Беларуси данную отрасль.

- Мы хорошо помним, когда людям кушать было нечего. Людей надо было накормить, а без хлеба как? И случилось, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные решения, - вспомнил Лукашенко.

Тут же Лукашенко посмотрел на первый комбайн КЗР-10 и сказал, что эту модель нужно вывести из оборота и отправить в музей на постамент:

- С этого все начиналось. А так посмотришь - красивый, и не скажешь, что он древний, - считает он.

Этот первый комбайн натолкнул Александра Лукашенко на мысли о прошлых решениях и целях. Он заметил, что главным было, что тогда начиналось производство белорусских зерноуборочных комбайнов. И раз конструкторы не могли в то время сделать что-то лучше, то и «остановились на этом». И добавил, что так или иначе, но комбайн вышел «неплохим и бюджетным».

- В конце концов, он был даже не хуже немецких гэдээровских комбайнов (производства Германской Демократической Республики. - Прим.), на которых я работал в свое время. Я понимал, что мы научимся это делать. Надо было начинать, - заметил он.

И пояснил, что сейчас мир является взаимозависимым, техника и технологии копируются, покупаются, улучшаются… И добавил, что в вопросе импортозамещения главное - это «не бояться браться за дело и не думать, что что-то не получится». Уточнил, что яркий пример такого подхода - это именно белорусские комбайны, большинство из которых производится для экспорта. Здесь же он уточнил, что сейчас «Гомсельмаш» стал другим, и люди другие - на голову выше».

- Главное, я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны. Вот, мечта сбылась, - подытожил Лукашенко.

И, резюмируя, сказал, что Беларуси пришлось многое делать и в оборонной отрасли, что не легче.

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