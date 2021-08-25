Видеофакт: военный истребитель сел на автомобильную дорогу Минск-Могилев. Кадр из видео.

- В рамках совместного специального учения с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения Вооруженных сил Беларуси и России белорусские военные летчики совершили посадку на аэродромный участок дороги, сообщает Минобороны Беларуси.

Напомним, ради отработки посадки и взлета трассу Минск - Могилев перекрыли 25 августа в 9 утра до 16 вечера. Ехать предлагается в объезд по местным дорогам: через отрезки хутор - ст. Гродзянка - Лапичи, Червень - Ляды - Якшицы, Борисов - Березино - Бобруйск и Мартияновка - Регисполье (в направлении деревни Якшицы). «Комсомолка» посмотрела схему объезда и померила расстояние - крюк, согласно google-картам, составит 53 километра. Расчетное время объезда (без учета пробок) - 48 минут.

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