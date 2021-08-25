Лукашенко рассказал, для чего начал выращивать арбузы. Фото: «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Логойский район рассказал, почему выращивает разные культуры, в том числе и арбузы, на своем земельном участке, передает Sputnik.

Выращивание бахчевых - для президента своего рода эксперимент, таким образом он смотрит, что нужно выращивать в сельском хозяйстве.

- Арбузы - это не потому, что пиар какой-то. Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один, - отметил Лукашенко.

Ранее в телеграм-канале «Пул Первого» появилось видео, на котором видно, как президент собирает арбузы. За день собрали 45 тонн урожая. На камеру Лукашенко разрезал арбуз, который оказался сочным и спелым.

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