В Беларуси 26 августа похолодает до +3, а из-за густых туманов синоптики вынесли предупреждение

По ночам и утром в Беларуси начинают сгущаться туманы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В четверг, 26 августа, в ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси ожидаются туманы, сообщает ресурс pogoda.by.

Погоду в западных и восточных регионах республики в этот день определят атмосферные фронты. Оставшуюся часть страны накроет область пониженного атмосферного давления.

В течение суток, 26 августа, будет облачная с прояснениями погода. Дожди прогнозируются местами. Ночью и утром в отдельных районах сгустятся туманы. Ветер южного вектора, умеренный.

Становится все холоднее, ночью температуры установятся в пределах 3 - 9 выше ноля. Теплее ночью будет на западе и востоке Беларуси: от +10 до +13. Днем в среднем будет +18…+23 градуса, но западным регионам тепла в этот день ждать не стоит - всего +14…+17 градусов.

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