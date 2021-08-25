Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 августа 2021 года: резкий скачок новых случаев +1357 за сутки, и снова 11 смертей

В Беларуси фиксируется рост новых случае коронавируса на 25 августа. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, сколько еще человек в Беларуси заразились коронавирусом. Актуальная статистика появилась 26 августа в телеграм-канале Минздрава.

Отмечается резкий скачок новых диагностированных случаев «ковида»: еще 1 тысяча 357 инфицированных, когда сутками ранее было всего 860 новых пациентов. А за все время пандемии в Беларуси было зарегистрировано 472 тысячи 852 человека с коронавирусной инфекцией.

Пропорционально растет количество выписанных пациентов: 1 тысяча 305 человек за прошедшие сутки и уже 466 тысяч 332 выздоровевших пациента за всю пандемию.

К сожалению на высоком для Беларуси уровне сохраняется смертность, за сутки близкий к рекорду показатель - 11 смертей.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 712 пациентов с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также появилась новая статистика по тестам и массовой вакцинации. Сообщается, что за сутки было сделано более 20,4 тысячи тестов, а за все время уже свыше 7,7 миллиона исследований.

Растет в Беларуси и число вакцинированных от коронавируса, констатирует Минздрав. Более 1,58 миллиона белорусов получили первую дозу прививки против коронавируса, из этого количества свыше 1,29 миллиона человек уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Беларуси.

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