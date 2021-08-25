Польский депутат пытался прорваться через оцепление на польско-белорусской границе чтобы передать лекарства мигрантам. Кадр из видео.

Депутат польского сейма Францишек Стерчевский попытался прорваться через оцепление на польско-белорусской границе и подойти к афганским мигрантам, которые застряли между странами. Фото своей попытки с комментарием он опубликовал в Facebook.

Францишек Стерчевский не согласен с позицией польских властей, что мигранты находятся на белорусской территории. Он считает, что импровизированный палаточный лагерь вырос на территории Польши. В противном случае, говорит он, пограничники и полицейские, которые окружают лагерь, «незаконно пересекли бы границу Беларуси».

- Поэтому я имею право туда подойти и контролировать ситуацию, — написал депутат. По его словам, у попавших в ловушку людей нет ни еды, ни питья. Поэтому он и предпринял попытку доставить мигрантам продукты и лекарства. Но не смог – депутата поймали.

Напомним, на польско-белорусской границе несколько десятков человек живут под охраной силовых структур двух стран уже 17 дней.

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