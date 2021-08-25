В суде Мария Колесникова опровергла все обвинения против себя: что еще рассказал ее адвокат

Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался 4 августа. Фото: via REUTERS - Ramil Nasibulin | BELTA

Стали известны некоторые подробности с суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком, который проходит в закрытом формате, информирует БелаПАН.

Так адвокат Владимир Пыльченко , сообщил журналистам, что Мария Колесникова дала показания на суде, во время которых опровергла все обвинения против себя.

- Мария (Колесникова - Прим.), как и Максим Знак, также последовательно опровергла обвинения и продолжает на этом настаивать, - подчеркнул правозащитник.

Еще Пыльченко рассказал о самочувствии Колесниковой, заметил, что она чувствует себя хорошо, бодра.

Раньше адвокат Максима Знака сообщал также, что тот выступил в суде, заявил на процессе, что все обвинения против него не имеют оснований и ничем не подкреплены.

Напомним суд, над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался 4 августа. Дело рассматривается в Минском облсуде в здании суда Минского района. Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет колонии, их обвиняют по ряду статей, в том числе в попытке захвата власти.

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