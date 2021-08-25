20-летний педофил задержан в Гродненской области. Фото: МВД Беларуси.

Оперативники задержали жителя райцентра по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий. Потерпевшими оказались двое несовершеннолетних, которым на момент насилия было 14 и 15 лет. Молодого человека интересовали исключительно мальчики, сообщает МВД Беларуси. Он завязывал доверительные отношения с подростками через интернет с целью последующего сексуального контакта. Кроме того, через переписку в социальных сетях неоднократно склонял заведомо несовершеннолетних к изготовлению и распространению порноматериалов с их изображением, а также высылал подросткам свои снимки аналогичного характера. Возбуждены уголовные дела. Продолжается работа по установлению иных потерпевших от действий фигуранта.

БУДЬ В КУРСЕ

За 7 месяцев подразделениями по наркоконтролю и противодействию торговле людьми выявлено 565 преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, установлено 455 пострадавших детей. По уголовным делам проходят 275 подозреваемых в педофилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Гомеле задержали мужчину, которого обвиняют в финансировании терорристов в Чечне. По просьбе российских силовиков, его экстрадировали в Россию

В концерне «Белнефтехим» объяснили, почему цены на бензин в Беларуси регулярно поднимаются на 1 копейку. Оказывается, таким образом удерживается приемлемая для населения стоимость топлива

Мать и сын погибли при пожаре дома в Толочинском районе. По предварительной версии, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении

Эксперты рассказали, во сколько раз чаще в больницу с COVID-19 попадают непривитые по сравнению с привитыми. Вакцинированные люди в 29 раз меньше рискуют оказаться на больничной койке, если все же заболеют ковидом

В Мостовском районе парень украл фотоловушку, которая снимала, как он выращивает наркосодержащее растение. Молодой человек понял, что его снимает «скрытая камера»

В «Белавиа» рассказали, что будет с полетами в Украину в сентябре. Возобновление полетов продлили еще на месяц

Более 5 млрд человек привились от коронавируса во всем мире. Половина из них приходится на Китай и Индию

ООН призвала Польшу принять группу беженцев, которая застряла на границе с Беларусью, вот что ответила польская сторона. Польша соблюдает Конвенцию о статусе беженцев, говорится в заявлении МИД

Очень редкую птицу обнаружили под Червенем. Орлан-долгохвост прилетел в Беларусь из Гималаев. Этот вид птиц находится на грани исчезновения